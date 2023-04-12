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периферия Аттика
Купить недвижимость с видом на горы в периферийная единица Центральные Афины, Греция
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Таунхаус 2 спальни
Пирги, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 182,000
Продается таунхаус площадью 111 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Перв…
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 295,000
Продается квартира площадью 77 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат
186 м²
€ 1,000,000
Продаётся великолепная трёхэтажная вилла площадью 186 м2, в пригороде Кинетта города Афины. …
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
110 м²
2/1 Этаж
€ 305,000
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Дом 5 спален
Афины, Греция
6 Количество комнат
159 м²
Количество этажей 3
€ 2,300,000
Продается таунхаус площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
153 м²
3/1 Этаж
€ 1,100,000
Продается квартира площадью 153 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
Дом 5 спален
Афины, Греция
230 м²
€ 605,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Дом 7 спален
Афины, Греция
500 м²
€ 1,250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат
390 м²
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальни
Афины, Греция
200 м²
€ 750,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Дом 2 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат
550 м²
€ 2,875,000
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
Дом 5 спален
Афины, Греция
450 м²
€ 1,300,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Дом 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
160 м²
Количество этажей 3
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат
380 м²
€ 780,000
Продается 3-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Дом 5 спален
Афины, Греция
350 м²
€ 420,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат
275 м²
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Дом 2 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
150 м²
Количество этажей 3
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
172 м²
6/1 Этаж
€ 380,000
Продается квартира площадью 172 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
Дом 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
370 м²
Количество этажей 3
€ 850,000
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Дом 3 спальни
Афины, Греция
112 м²
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 112 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из 2 спальных ко…
Дом 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат
110 м²
Количество этажей 2
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
Дом 2 спальни
Афины, Греция
150 м²
€ 580,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Дом 4 спальни
Афины, Греция
7 Количество комнат
220 м²
Количество этажей 3
€ 525,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Дом 3 спальни
Афины, Греция
150 м²
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
250 м²
€ 1,300,000
Продается дуплекс площадью 250 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
Дом 4 спальни
Афины, Греция
7 Количество комнат
648 м²
€ 1,550,000
Продается 5-этажная вилла площадью 648 кв.м в Афинах. Четвертый этаж состоит из гостиной, од…
Дом 3 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат
457 м²
€ 1,350,000
Продается 4-этажная вилла площадью 457 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
Дом 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
244 м²
Количество этажей 3
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 244 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
120 м²
5/1 Этаж
€ 590,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
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Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция
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