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Коттеджи
Купить коттедж с бассейном в периферийная единица Центральные Афины, Греция
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Афины
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Коттедж 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 665,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Коттедж 4 спальни
Афины, Греция
400 м²
€ 810,000
Agios Stefanos north of Athens hill of Muson area: detached house of 400sq.m. of excellent c…
Коттедж 4 спальни
Афины, Греция
3 ванных комнат
260 м²
€ 1,200,000
For Sale -- Residential Maisonette -- Athens South: Glyfada - Kolymvitirio 260 Sq.m., 4 Bed…
Коттедж 5 спален
alimos, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 4 спальни
Коропион, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 305 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 3 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
204 м²
€ 1,326,000
Voula - Evryali area south of Athens, maisonette of 204 sq.m. furnished on a plot of 300sq.m…
Коттедж 5 спален
Каливия-Торику, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 670,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
Коттедж 3 спальни
Pikermi, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 5 спален
Artemida, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 3 спальни
Като-Сулион, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 3,675,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 556 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 5 спален
Неа-Макри, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,850,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 374 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 2 спальни
Кератея, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 580,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция
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