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Купить квартиру с бассейном в периферийная единица Центральные Афины, Греция

Municipality of Athens
1111
alimos
55
Каливия-Торику
18
Рафина
16
Лаврион
11
Municipality of Dafni - Ymittos
9
Agia Marina
6
Municipal Unit of Dafni
6
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34 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат 150 м²
€ 950,000
Voula south of Athens, Pigadakia area, apartment of 150 sq.m. corner airy and bright in exce…
Квартира 5 спаленв Афины, Греция
Квартира 5 спален
Афины, Греция
6 Количество комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 1,260,000
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 4 спальнив Афины, Греция
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 200 м²
€ 1,600,000
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Квартира 3 спальнив Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 195 м² -1/3 Этаж
€ 490,000
Продается квартира площадью 195 кв.м в Аттике. Квартира расположена на цокольном этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 120 м² 1/1 Этаж
€ 470,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 125 м² 4/1 Этаж
€ 580,000
Продается квартира площадью 125 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 5 спаленв Афины, Греция
Квартира 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 225 м² Количество этажей 1
€ 400,000
Продается квартира площадью 225 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат 87 м² 1/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 4 спальнив Афины, Греция
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 219 м² 1/1 Этаж
€ 1,500,000
Продается квартира площадью 219 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 4 спальнив Афины, Греция
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат 246 м² 3/1 Этаж
€ 2,210,000
Продается квартира площадью 246 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 170 м² Количество этажей 1
€ 750,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 4 спальнив Афины, Греция
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 180 м² 1/1 Этаж
€ 1,450,000
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 5 комнатв Афины, Греция
Квартира 5 комнат
Афины, Греция
5 Количество комнат 215 м²
€ 2,100,000
Продается дуплекс площадью 215 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
Квартира 2 спальнив Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат 180 м² 4/1 Этаж
€ 1,000,000
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 4 спальнив Афины, Греция
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 375 м² 3/2 Этаж
€ 2,750,000
Продается квартира площадью 375 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 4 спальнив Афины, Греция
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 200 м²
€ 1,950,000
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Квартира 3 спальнив Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 137 м² Количество этажей 1
€ 1,115,000
Продается квартира площадью 137 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 198 м²
€ 1,650,000
Продается дуплекс площадью 198 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Квартира 3 спальнив Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 310 м²
€ 1,650,000
Продается дуплекс площадью 310 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Квартира 2 спальнив Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат 92 м²
€ 500,000
Voula Nea Kalymnos south of Athens, under construction apartment of 92 sq.m. 2nd floor, on a…
Квартира 4 спальнив Афины, Греция
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,450,000
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
2 Количество комнат 113 м² 2 Этаж
€ 480,000
Orio Vrilission ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 113 m2, 2-й эт…
Квартира 3 спальнив Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат 141 м² 3 Этаж
€ 530,000
Orio Vrilission ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 113 m2, 3-й эт…
Квартира 4 спальнив Афины, Греция
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 4 спальнив alimos, Греция
Квартира 4 спальни
alimos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 2,210,000
Продается квартира площадью 246 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 5 спаленв Афины, Греция
Квартира 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается квартира площадью 225 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 580,000
Продается квартира площадью 125 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 2 спальнив Неа-Макри, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Макри, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 147,000
Продается дуплекс площадью 76 кв.м в Аттике. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж со…
Квартира 4 спальнив alimos, Греция
Квартира 4 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …

Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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