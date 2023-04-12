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Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Квартиры
Купить квартиру с бассейном в периферийная единица Центральные Афины, Греция
Municipality of Athens
1111
alimos
55
Каливия-Торику
18
Рафина
16
Лаврион
11
Municipality of Dafni - Ymittos
9
Agia Marina
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Municipal Unit of Dafni
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Коропион
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34 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
150 м²
€ 950,000
Voula south of Athens, Pigadakia area, apartment of 150 sq.m. corner airy and bright in exce…
Квартира 5 спален
Афины, Греция
6 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 1,260,000
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
200 м²
€ 1,600,000
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
195 м²
-1/3 Этаж
€ 490,000
Продается квартира площадью 195 кв.м в Аттике. Квартира расположена на цокольном этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
120 м²
1/1 Этаж
€ 470,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
125 м²
4/1 Этаж
€ 580,000
Продается квартира площадью 125 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат
225 м²
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается квартира площадью 225 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат
87 м²
1/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
219 м²
1/1 Этаж
€ 1,500,000
Продается квартира площадью 219 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат
246 м²
3/1 Этаж
€ 2,210,000
Продается квартира площадью 246 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
170 м²
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
180 м²
1/1 Этаж
€ 1,450,000
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 5 комнат
Афины, Греция
5 Количество комнат
215 м²
€ 2,100,000
Продается дуплекс площадью 215 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат
180 м²
4/1 Этаж
€ 1,000,000
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
375 м²
3/2 Этаж
€ 2,750,000
Продается квартира площадью 375 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
200 м²
€ 1,950,000
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
137 м²
Количество этажей 1
€ 1,115,000
Продается квартира площадью 137 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
198 м²
€ 1,650,000
Продается дуплекс площадью 198 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
310 м²
€ 1,650,000
Продается дуплекс площадью 310 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
92 м²
€ 500,000
Voula Nea Kalymnos south of Athens, under construction apartment of 92 sq.m. 2nd floor, on a…
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,450,000
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
2 Количество комнат
113 м²
2 Этаж
€ 480,000
Orio Vrilission ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 113 m2, 2-й эт…
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат
141 м²
3 Этаж
€ 530,000
Orio Vrilission ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 113 m2, 3-й эт…
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 4 спальни
alimos, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 2,210,000
Продается квартира площадью 246 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается квартира площадью 225 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 580,000
Продается квартира площадью 125 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 2 спальни
Неа-Макри, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 147,000
Продается дуплекс площадью 76 кв.м в Аттике. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж со…
Квартира 4 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
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