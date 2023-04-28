Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. Виллы

Виллы в периферийная единица Беотия, Греция

Municipality of Tanagra
3
demotike enoteta schematariou
2
demos distomou-arachobas-antikyras
1
demotike enoteta arachobes
1
Municipal Unit of Inofyta
1
Вилла В архив
Очистить
4 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Арахова, Греция
Вилла 3 спальни
Арахова, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 140 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Вилла 7 спален в Дилеси, Греция
Вилла 7 спален
Дилеси, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 690,000
Продается 4-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 5 спален в Плака Дилеси, Греция
Вилла 5 спален
Плака Дилеси, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Вилла 1 комната в Плака Дилеси, Греция
Вилла 1 комната
Плака Дилеси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается вилла площадью 1000 кв.м в Аттике на стадии строительства. Из окон открывается вид…

Параметры недвижимости в периферийная единица Беотия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти