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Таунхаусы с видом на море в периферийная единица Беотия, Греция

Municipality of Thiva
5
Municipal Unit of Thebes
5
demos distomou-arachobas-antikyras
2
demotike enoteta arachobes
2
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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в ampelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
ampelochori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 102 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальни в ampelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
ampelochori, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальни в ampelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
ampelochori, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 367,500
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…

Параметры недвижимости в периферийная единица Беотия, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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