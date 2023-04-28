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Таунхаусы в периферийная единица Беотия, Греция

Municipality of Thiva
5
Municipal Unit of Thebes
5
demos distomou-arachobas-antikyras
2
demotike enoteta arachobes
2
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7 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в ampelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
ampelochori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 102 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 1 комната в ampelochori, Греция
Таунхаус 1 комната
ampelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 235,000
ПродaAется таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Первый …
Таунхаус 1 комната в ampelochori, Греция
Таунхаус 1 комната
ampelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 285,000
Продается таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Состоит …
Таунхаус 3 спальни в ampelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
ampelochori, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальни в ampelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
ampelochori, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 367,500
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 4 спальни в kalybia libadiou, Греция
Таунхаус 4 спальни
kalybia libadiou, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 3 спальни в Арахова, Греция
Таунхаус 3 спальни
Арахова, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 277,000
Продается таунхаус площадью 122 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…

Параметры недвижимости в периферийная единица Беотия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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