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Коттеджи с бассейном в периферийная единица Беотия, Греция

Municipality of Thiva
5
demos distomou-arachobas-antikyras
4
demotike enoteta arachobes
4
Municipality of Tanagra
4
Municipal Unit of Thebes
3
demotike enoteta schematariou
2
demotike enoteta thisbes
2
Municipal Unit of Inofyta
2
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 154 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…

Параметры недвижимости в периферийная единица Беотия, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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