Коттедж 3 спальни Municipality of Tanagra, Греция 6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1

€ 195,000

Продается 3-этажный коттедж площадью 283 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…