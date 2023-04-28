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Коттеджи в периферийная единица Беотия, Греция

Municipality of Thiva
5
demos distomou-arachobas-antikyras
4
demotike enoteta arachobes
4
Municipality of Tanagra
4
Municipal Unit of Thebes
3
demotike enoteta schematariou
2
demotike enoteta thisbes
2
Municipal Unit of Inofyta
2
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13 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 154 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Коттедж 3 спальни в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Tanagra, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 283 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 4 спальни в ampelochori, Греция
Коттедж 4 спальни
ampelochori, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 4 спальни в ampelochori, Греция
Коттедж 4 спальни
ampelochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 1 комната в ampelochori, Греция
Коттедж 1 комната
ampelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 425,000
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 315 кв.м. расположенный на земельном участке …
Коттедж 4 спальни в demos distomou-arachobas-antikyras, Греция
Коттедж 4 спальни
demos distomou-arachobas-antikyras, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 402 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 2 спальни в kalybia libadiou, Греция
Коттедж 2 спальни
kalybia libadiou, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
Коттедж 2 спальни в xeronome, Греция
Коттедж 2 спальни
xeronome, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 1 комната в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Tanagra, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 68,000
Предлагается на продажу незаконченный коттедж в районе Дилеси, Аттики. Построено 72 кв.м. Уч…
Коттедж 5 спален в kalybia libadiou, Греция
Коттедж 5 спален
kalybia libadiou, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Коттедж 2 спальни в Арахова, Греция
Коттедж 2 спальни
Арахова, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 3 спальни в alyke, Греция
Коттедж 3 спальни
alyke, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 102 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 3 спа…
Коттедж 4 спальни в Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 130,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 118 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…

Параметры недвижимости в периферийная единица Беотия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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