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Квартиры с видом на море в периферийная единица Беотия, Греция

Municipality of Thiva
3
Municipality of Livadia
2
Municipal Unit of Thebes
2
Левадия
2
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1
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Municipality of Tanagra
1
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Плака Дилеси, Греция
Квартира 2 спальни
Плака Дилеси, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 145,000
Продается квартира площадью 115 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 3 спальни в ampelochori, Греция
Квартира 3 спальни
ampelochori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …

Параметры недвижимости в периферийная единица Беотия, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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