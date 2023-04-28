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Квартиры в периферийная единица Беотия, Греция

Municipality of Thiva
3
Municipality of Livadia
2
Municipal Unit of Thebes
2
Левадия
2
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1
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1
Municipality of Tanagra
1
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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Плака Дилеси, Греция
Квартира 2 спальни
Плака Дилеси, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 145,000
Продается квартира площадью 115 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 4 комнаты в ampelochori, Греция
Квартира 4 комнаты
ampelochori, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продаются 3 новые квартиры в районе Пеаниа, Атиика. - квартира на втором этаже имеет площадь…
Квартира 3 спальни в ampelochori, Греция
Квартира 3 спальни
ampelochori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
Квартира 2 спальни в Левадия, Греция
Квартира 2 спальни
Левадия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
Квартира 3 спальни в Левадия, Греция
Квартира 3 спальни
Левадия, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 126 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на третьем э…
Квартира 2 спальни в Sarandi, Греция
Квартира 2 спальни
Sarandi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 50,000
Продается квартира площадью 57 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…

Параметры недвижимости в периферийная единица Беотия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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