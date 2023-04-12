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Купить вилла с бассейном в Крит, Греция

District of Heraklion
66
Ираклион
66
District of Agios Nikolaos
57
Ханья
34
Ретимнон
23
Platanias Municipality
17
Айос-Николаос
17
koinoteta elountas
15
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174 объекта найдено
Вилла 3 комнатыв Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Предлагается на продажу строящаяся, готовая под ключ двухквартирная вилла Κ1Α с частным басс…
Вилла 1 комнатав Pitsidia, Греция
Вилла 1 комната
Pitsidia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 5 спаленв District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 4 комнатыв Stylos, Греция
Вилла 4 комнаты
Stylos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 747,000
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 6 комнатв Ханья, Греция
Вилла 6 комнат
Ханья, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 705,000
Продается вилла площадью 231 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 8 комнатв Периволия, Греция
Вилла 8 комнат
Периволия, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнатыв Maleme, Греция
Вилла 4 комнаты
Maleme, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 740,000
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнатыв Korfalonas, Греция
Вилла 4 комнаты
Korfalonas, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 485,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море…
Вилла 4 комнатыв Pigi, Греция
Вилла 4 комнаты
Pigi, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается вилла площадью 202 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объект…
Вилла 4 комнатыв Aroni, Греция
Вилла 4 комнаты
Aroni, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 3 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 365,000
На продажу предлагается в Милатосе двухэтажная вилла с тремя спальнями, видом на море, краси…
Вилла 4 комнатыв Агия Пелагия, Греция
Вилла 4 комнаты
Агия Пелагия, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу роскошная вилла под ключ на берегу моря в Ираклионе, Крит.Этот дом п…
Вилла 2 спальнив Херсониссос, Греция
Вилла 2 спальни
Херсониссос, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Предлагается на продажу недавно построенная вилла в Ираклионе, Крит.Дoм площадью 130 м2 с 3 …
Вилла 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло.Гл…
Вилла 4 спальнив Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Вилла 6 комнатв Keramoutsi, Греция
Вилла 6 комнат
Keramoutsi, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 590,000
Продается вилла площадью 340 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Вилла 7 комнатв Gournes, Греция
Вилла 7 комнат
Gournes, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море…
Вилла 6 спаленв Каливе, Греция
Вилла 6 спален
Каливе, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 6 спальн…
Вилла 3 спальнив Херсониссос, Греция
Вилла 3 спальни
Херсониссос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 349,000
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит.Расположен…
Вилла 2 спальнив Херсониссос, Греция
Вилла 2 спальни
Херсониссос, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,400,000
Предлагается на продажуроскошная вилла в муниципалитете Херсониссоса, Крит. Он расположен в …
Вилла 4 комнатыв Kalo Chorio, Греция
Вилла 4 комнаты
Kalo Chorio, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Предлагается на продажу прекрасная вилла площадью 200 м2 с частным бассейном в Гувесе, Крит.…
Вилла 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 411,300
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 3 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 442,000
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 3 комнатыв Analipsi, Греция
Вилла 3 комнаты
Analipsi, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 349,000
Предлагается на продажу прекрасная вилла площадью 128 м2 с частным бассейном в районе Гувес,…
Вилла 2 спальнив District of Sitia, Греция
Вилла 2 спальни
District of Sitia, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
Вилла 2 спальнив District of Sitia, Греция
Вилла 2 спальни
District of Sitia, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 590,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
Вилла 2 спальнив District of Sitia, Греция
Вилла 2 спальни
District of Sitia, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 695,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
Вилла 7 спаленв Patsides, Греция
Вилла 7 спален
Patsides, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,750,000
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Вилла 4 комнатыв Astiraki, Греция
Вилла 4 комнаты
Astiraki, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Вилла 4 комнатыв Rogdia, Греция
Вилла 4 комнаты
Rogdia, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 798,000
Продается вилла площадью 247 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объект…

Параметры недвижимости в Крит, Греция

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