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Купить таунхаус с бассейном в Крит, Греция

Kissamos Municipality
10
Municipality of Kritsa
10
Агиа Марина
10
Кисамос
9
Municipality of Kalon Chorion
6
Platanias Municipality
5
koinoteta brachasiou
4
koinoteta milatou
3
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4 объекта найдено
Таунхаус 4 комнатыв Панормос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Панормос, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 96 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
Таунхаус 2 спальнив Douliana, Греция
Таунхаус 2 спальни
Douliana, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 114 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 2 спальнив Pentamodi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Pentamodi, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 333,200
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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