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Купить таунхаус с видом на море в Крит, Греция

Kissamos Municipality
10
Municipality of Kritsa
10
Агиа Марина
10
Кисамос
9
Municipality of Kalon Chorion
6
koinoteta brachasiou
4
koinoteta limnon
4
Municipality of Ierapetra
3
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51 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 590,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 комнатыв Крица, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Крица, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 3
€ 40,000
Продается таунхаус площадью 67 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. …
Таунхаус 3 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 4 комнатыв Панормос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Панормос, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 96 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
Таунхаус 2 спальнив Kokkini Chani, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kokkini Chani, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 3 комнатыв Peza, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Peza, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Таунхаус 3 спальнив Айтанья, Греция
Таунхаус 3 спальни
Айтанья, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 540,000
Продается таунхаус площадью 360 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подв…
Таунхаус 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 353,500
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 4 спальнив Episkopi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Episkopi, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 48,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
Таунхаус 6 спаленв District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 267,000
Продается таунхаус площадью 245 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Таунхаус 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Таунхаус 3 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 399,000
Продается таунхаус площадью 248 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подв…
Таунхаус 3 спальнив Kato Gouves, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kato Gouves, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
Таунхаус 5 спаленв District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
Таунхаус 1 комнатав Limnes, Греция
Таунхаус 1 комната
Limnes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Старый дом на продажу в деревне Лимнес, недалеко от города Неаполи, Ласити. Имеет площадь 70…
Таунхаус 4 спальнив Kato Gouves, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kato Gouves, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 649,000
Продается таунхаус площадью 205 кв.м. рядом к пляжу, в закрытом жилом комплексе в туристичес…
Таунхаус 5 спаленв Agios Ioannis, Греция
Таунхаус 5 спален
Agios Ioannis, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Перв…
Таунхаус 4 комнатыв Chamalevri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Chamalevri, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Предлагается к продаже таунхаус в Ретимно. Дом 250кв.м. на участке 2990 кв.м. с фасадом на а…
Таунхаус 2 спальнив Analipsi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Analipsi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 198,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 1 комнатав Drapanos, Греция
Таунхаус 1 комната
Drapanos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 425,000
Предлагаем на продажу три отдельно стоящих танхауса на стадии строительства. Двухуровневые т…
Таунхаус 2 спальнив Xiro Chorio, Греция
Таунхаус 2 спальни
Xiro Chorio, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 2 комнатыв Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Айос-Николаос, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Таунхаус 3 спальнив Ставрохорион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ставрохорион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 278,000
Продается таунхаус площадью 107 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 3 спальнив Kathiana, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kathiana, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается таунхаус площадью 226 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Перв…
Таунхаус 4 спальнив Kampani, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kampani, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 3 спальнив Pazinos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pazinos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 228 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 3 спальнив Кало Хорьё, Греция
Таунхаус 3 спальни
Кало Хорьё, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 2 спальнив Ханья, Греция
Таунхаус 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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