Купить таунхаус с видом на горы в Крит, Греция

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89 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 590,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 2 спальни
Maleme, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 66 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 2 комнаты
Korfalonas, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 4 комнаты
Korfalonas, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 4 комнаты
Кисамос, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 365,000
Продается таунхаус площадью 99 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнаты
Maleme, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнаты
Крица, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 40,000
Продается таунхаус площадью 67 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. …
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнаты
agios georgios, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 2 комнаты
Кисамос, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 2 комнаты
Драмиа, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 87 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 2 спальни
Kokkini Chani, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 4 комнаты
Daphnes, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Таунхаус 3 комнаты
Мохос, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 79,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнаты
Avdou, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 159,000
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 4 комнаты
Asimi, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 380 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Таунхаус 3 комнаты
Peza, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Таунхаус 3 спальни
Limnes, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 105,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 8 комнат
Ano Kalesa, Греция
8 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 350 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Таунхаус 4 спальни
District of Heraklion, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 370,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 3 спальни
Айтанья, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 540,000
Продается таунхаус площадью 360 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подв…
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 353,500
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 1 спальня
District of Agios Nikolaos, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 47,000
Продается таунхаус площадью 62 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 4 спальни
Episkopi, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 48,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
Таунхаус 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
9 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 267,000
Продается таунхаус площадью 245 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
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