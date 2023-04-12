Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит

Купить недвижимость с бассейном в Крит, Греция

District of Sitia
25
Kissamos Municipality
25
Municipality of Kritsa
21
Гази
20
Агиа Марина
18
koinoteta milatou
17
Municipality of Kalon Chorion
17
koinoteta brachasiou
14
Показать больше
266 объектов найдено
Вилла 3 комнатыв Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Предлагается на продажу строящаяся, готовая под ключ двухквартирная вилла Κ1Α с частным басс…
Дом 1 комнатав периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 173 м²
€ 350,000
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
Вилла 1 комнатав Pitsidia, Греция
Вилла 1 комната
Pitsidia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 5 спаленв District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 6 комнатв Ханья, Греция
Вилла 6 комнат
Ханья, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 705,000
Продается вилла площадью 231 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 8 комнатв Периволия, Греция
Вилла 8 комнат
Периволия, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнатыв Maleme, Греция
Вилла 4 комнаты
Maleme, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 740,000
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнатыв Stylos, Греция
Вилла 4 комнаты
Stylos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 747,000
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Дом 6 спаленв периферия Крит, Греция
Дом 6 спален
периферия Крит, Греция
7 Количество комнат 686 м²
€ 2,060,000
Продается 3-этажная вилла площадью 686 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 263 м²
€ 785,000
Продается 3-этажная вилла площадью 263 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 2 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 2 спальни
периферия Крит, Греция
3 Количество комнат 160 м²
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 100 м²
€ 1,280,000
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 190 м²
€ 500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 200 м²
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 201 м²
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 201 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 240 м²
€ 1,250,000
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 200 м²
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 180 м²
€ 720,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 5 спаленв периферия Крит, Греция
Дом 5 спален
периферия Крит, Греция
6 Количество комнат 320 м²
€ 1,900,000
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 1 комнатав периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 4 000 м²
€ 1,530,000
На продажу выставлен комплекс, состоящий из 3-х отдельных зданий, общей площадью в 530 кв.м,…
Дом 5 спаленв периферия Крит, Греция
Дом 5 спален
периферия Крит, Греция
7 Количество комнат 312 м²
€ 690,000
Продается 2-этажная вилла площадью 312 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Дом 9 комнатв периферия Крит, Греция
Дом 9 комнат
периферия Крит, Греция
9 Количество комнат 240 м²
€ 1,400,000
Роскошная резиденция, имеющая собственное 6-луночное поле для гольфа, грунтовый теннисный ко…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 246 м²
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 246 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Дом 7 спаленв периферия Крит, Греция
Дом 7 спален
периферия Крит, Греция
10 Количество комнат 460 м²
€ 3,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
8 Количество комнат 330 м²
€ 950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 5 спаленв периферия Крит, Греция
Дом 5 спален
периферия Крит, Греция
6 Количество комнат 290 м²
€ 900,000
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 120 м²
€ 380,000
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 245 м²
€ 710,000
Продается 3-этажная вилла площадью 245 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 2 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 2 спальни
периферия Крит, Греция
3 Количество комнат 114 м² Количество этажей 2
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 114 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 540 м²
€ 960,000
На продажу предлагаются две виллы в районе Тавронитис, регион Ханья. Общая площадь вилл сост…

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти