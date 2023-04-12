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Купить дом с бассейном в Крит, Греция

Municipality of Kritsa
16
Кисамос
12
koinoteta seteias
11
koinoteta broucha
10
Municipality of Ierapetra
10
Муниципалитет Иерапетры
9
Municipality of Kato Chorion
7
Municipality of Agios Ioannis
6
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262 объекта найдено
Вилла 3 комнатыв Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Предлагается на продажу строящаяся, готовая под ключ двухквартирная вилла Κ1Α с частным басс…
Дом 1 комнатав периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 173 м²
€ 350,000
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
Вилла 1 комнатав Pitsidia, Греция
Вилла 1 комната
Pitsidia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 5 спаленв District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 6 комнатв Ханья, Греция
Вилла 6 комнат
Ханья, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 705,000
Продается вилла площадью 231 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 8 комнатв Периволия, Греция
Вилла 8 комнат
Периволия, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнатыв Maleme, Греция
Вилла 4 комнаты
Maleme, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 740,000
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнатыв Stylos, Греция
Вилла 4 комнаты
Stylos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 747,000
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Дом 6 спаленв периферия Крит, Греция
Дом 6 спален
периферия Крит, Греция
7 Количество комнат 686 м²
€ 2,060,000
Продается 3-этажная вилла площадью 686 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 263 м²
€ 785,000
Продается 3-этажная вилла площадью 263 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 2 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 2 спальни
периферия Крит, Греция
3 Количество комнат 160 м²
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 100 м²
€ 1,280,000
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 190 м²
€ 500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 200 м²
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 201 м²
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 201 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 240 м²
€ 1,250,000
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 200 м²
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 180 м²
€ 720,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 5 спаленв периферия Крит, Греция
Дом 5 спален
периферия Крит, Греция
6 Количество комнат 320 м²
€ 1,900,000
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 1 комнатав периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 4 000 м²
€ 1,530,000
На продажу выставлен комплекс, состоящий из 3-х отдельных зданий, общей площадью в 530 кв.м,…
Дом 5 спаленв периферия Крит, Греция
Дом 5 спален
периферия Крит, Греция
7 Количество комнат 312 м²
€ 690,000
Продается 2-этажная вилла площадью 312 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Дом 9 комнатв периферия Крит, Греция
Дом 9 комнат
периферия Крит, Греция
9 Количество комнат 240 м²
€ 1,400,000
Роскошная резиденция, имеющая собственное 6-луночное поле для гольфа, грунтовый теннисный ко…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 246 м²
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 246 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Дом 7 спаленв периферия Крит, Греция
Дом 7 спален
периферия Крит, Греция
10 Количество комнат 460 м²
€ 3,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
8 Количество комнат 330 м²
€ 950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 5 спаленв периферия Крит, Греция
Дом 5 спален
периферия Крит, Греция
6 Количество комнат 290 м²
€ 900,000
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 120 м²
€ 380,000
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 245 м²
€ 710,000
Продается 3-этажная вилла площадью 245 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 2 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 2 спальни
периферия Крит, Греция
3 Количество комнат 114 м² Количество этажей 2
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 114 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 540 м²
€ 960,000
На продажу предлагаются две виллы в районе Тавронитис, регион Ханья. Общая площадь вилл сост…

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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