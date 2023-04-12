Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. Дома

Купить дом с видом на горы в Крит, Греция

koinoteta schinokapsalon
6
koinoteta limnon
5
koinoteta neapoleos
5
District of Malevizi
3
koinoteta phournes
3
Суда
3
Тимбаки
3
District of Viannos
2
Показать больше
568 объектов найдено
Коттедж 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 65,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 78 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж …
Дом 1 комнатав периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 173 м²
€ 350,000
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
Вилла 1 комнатав Pitsidia, Греция
Вилла 1 комната
Pitsidia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 5 спаленв District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 6 комнатв Ханья, Греция
Вилла 6 комнат
Ханья, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 705,000
Продается вилла площадью 231 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 8 комнатв Периволия, Греция
Вилла 8 комнат
Периволия, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнатыв Maleme, Греция
Вилла 4 комнаты
Maleme, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 740,000
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнатыв Stylos, Греция
Вилла 4 комнаты
Stylos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 747,000
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Дом 1 комнатав периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 278 м²
€ 725,000
Вилла на продажу в Акротири Ханья, вилла 278 кв. м. разделена на 3 уровня. вилла расположена…
Дом 8 спаленв периферия Крит, Греция
Дом 8 спален
периферия Крит, Греция
600 м²
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 600 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спал…
Дом 6 спаленв периферия Крит, Греция
Дом 6 спален
периферия Крит, Греция
7 Количество комнат 686 м²
€ 2,060,000
Продается 3-этажная вилла площадью 686 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Домв периферия Крит, Греция
Дом
периферия Крит, Греция
350 м²
€ 420,000
Продается коттедж общей площадью 350 кв.м. построенный на участке площадью 987 кв.м. и котор…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 263 м²
€ 785,000
Продается 3-этажная вилла площадью 263 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 2 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 2 спальни
периферия Крит, Греция
3 Количество комнат 160 м²
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
180 м²
€ 490,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 125 м² Количество этажей 2
€ 540,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 100 м²
€ 1,280,000
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 190 м²
€ 500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 200 м²
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 205 м² Количество этажей 3
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 170 м² Количество этажей 3
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
140 м²
€ 310,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 200 м²
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Домв периферия Крит, Греция
Дом
периферия Крит, Греция
120 м²
€ 300,000
Продается одноэтажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. гараж. Общая площадь дома 8…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 180 м²
€ 720,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 5 спаленв периферия Крит, Греция
Дом 5 спален
периферия Крит, Греция
6 Количество комнат 320 м²
€ 1,900,000
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 165 м²
€ 380,000
Продается 2-этажная вилла площадью 165 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 400 м²
€ 495,000
Продается 1-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
Дом 1 комнатав периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 4 000 м²
€ 1,530,000
На продажу выставлен комплекс, состоящий из 3-х отдельных зданий, общей площадью в 530 кв.м,…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 300 м²
€ 1,370,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти