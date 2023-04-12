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Купить коттедж с бассейном в Крит, Греция

Муниципалитет Иерапетры
7
Municipality of Ierapetra
6
Municipality of Kritsa
6
koinoteta seteias
5
Municipality of Kato Chorion
5
Municipality of Pachia Ammos
5
koinoteta neapoleos
4
Municipality of Kalon Chorion
4
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9 объектов найдено
Коттедж 1 комнатав Херсониссос, Греция
Коттедж 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Предлагается на продажу — строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит…
Коттедж 9 комнатв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 2
€ 2,135,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 4 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Коттедж 7 спаленв Vrises, Греция
Коттедж 7 спален
Vrises, Греция
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 5 спаленв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 спален
Айос-Николаос, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,280,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 2 спальнив Charaki, Греция
Коттедж 2 спальни
Charaki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
Коттедж 2 спальнив Сфакаки, Греция
Коттедж 2 спальни
Сфакаки, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 1 спальняв Pentamodi, Греция
Коттедж 1 спальня
Pentamodi, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 264,900
Продается 1-этажный коттедж площадью 69 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Коттед…
Коттедж 1 спальняв Pentamodi, Греция
Коттедж 1 спальня
Pentamodi, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,300
Продается 1-этажный коттедж площадью 69 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Коттед…

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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