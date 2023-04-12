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Греция
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105
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31
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149 объектов найдено
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Коттедж 1 комната
Vrouchas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 34,500
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 22 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
Коттедж 1 спальня
District of Agios Nikolaos, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 86,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спал…
Коттедж 3 спальни
Каливе, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
203 м²
Количество этажей 3
€ 530,000
Загородный трехэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 3 спальни
Каливе, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
198 м²
Количество этажей 3
€ 485,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
Количество этажей 2
€ 365,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 1
€ 310,000
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 1
€ 310,000
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
Количество этажей 2
€ 365,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
Количество этажей 1
€ 420,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
Количество этажей 1
€ 385,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
103 м²
Количество этажей 1
€ 380,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Предлагается на продажу — строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит…
Коттедж 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 2,135,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 2 спальни
Piskopiano, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 349,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 4 спальни
Муниципалитет Иерапетры, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 175,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
Коттедж 1 комната
Piskopiano, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 99,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 420 кв.м с участком 5000 кв.м недалеко от Агиос Николаос. Вилла рас…
Коттедж 6 комнат
Марафитис, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 3 спальни
Кало Хорьё, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 3 спальни
Гувес, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 255,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 66 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
Коттедж 3 комнаты
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 267,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 98,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Коттедж 4 комнаты
Херсониссос, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 1 комната
Sisi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 125,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 3 спальни
Municipality of Agios Ioannis, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 230,000
Продается дом площадью 90 кв.м. в Кутсунари, южный Крит. Дом имеет три уровня и построен на …
Коттедж 4 спальни
Кавусион, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 3 комнаты
Skordilo, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 298,000
Продается уникальный одноэтажный дом 128 кв.м. на стадии строительства, недалеко от приморск…
Коттедж 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 64,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Коттедж 3 спальни
Пахия-Амос, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 119 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
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