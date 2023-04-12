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Купить коттедж с видом на море в Крит, Греция

District of Heraklion
105
Ираклион
105
District of Agios Nikolaos
70
Ханья
31
Айос-Николаос
19
Ретимнон
15
Лимин-Херсонису
13
Гази
11
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149 объектов найдено
Коттедж 1 комнатав Vrouchas, Греция
Коттедж 1 комната
Vrouchas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 34,500
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 22 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
Коттедж 1 спальняв District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 спальня
District of Agios Nikolaos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 86,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спал…
Коттедж 3 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 3 спальни
Каливе, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат 203 м² Количество этажей 3
€ 530,000
Загородный трехэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 3 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 3 спальни
Каливе, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат 198 м² Количество этажей 3
€ 485,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² Количество этажей 2
€ 365,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² Количество этажей 1
€ 310,000
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
Коттедж 2 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² Количество этажей 1
€ 310,000
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
Коттедж 2 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м² Количество этажей 2
€ 365,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² Количество этажей 1
€ 420,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 2 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м² Количество этажей 1
€ 385,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 2 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² Количество этажей 1
€ 380,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 1 комнатав Херсониссос, Греция
Коттедж 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Предлагается на продажу — строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит…
Коттедж 9 комнатв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 2
€ 2,135,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 2 спальнив Piskopiano, Греция
Коттедж 2 спальни
Piskopiano, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 349,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 4 спальнив Муниципалитет Иерапетры, Греция
Коттедж 4 спальни
Муниципалитет Иерапетры, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
Коттедж 1 комнатав Piskopiano, Греция
Коттедж 1 комната
Piskopiano, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 99,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Коттедж 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 420 кв.м с участком 5000 кв.м недалеко от Агиос Николаос. Вилла рас…
Коттедж 6 комнатв Марафитис, Греция
Коттедж 6 комнат
Марафитис, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 3 спальнив Кало Хорьё, Греция
Коттедж 3 спальни
Кало Хорьё, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 3 спальнив Гувес, Греция
Коттедж 3 спальни
Гувес, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 255,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 1 спальняв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 66 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
Коттедж 3 комнатыв District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 комнаты
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 267,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 98,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Коттедж 4 комнатыв Херсониссос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Херсониссос, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 1 комнатав Sisi, Греция
Коттедж 1 комната
Sisi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 125,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Agios Ioannis, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Agios Ioannis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 230,000
Продается дом площадью 90 кв.м. в Кутсунари, южный Крит. Дом имеет три уровня и построен на …
Коттедж 4 спальнив Кавусион, Греция
Коттедж 4 спальни
Кавусион, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 3 комнатыв Skordilo, Греция
Коттедж 3 комнаты
Skordilo, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 298,000
Продается уникальный одноэтажный дом 128 кв.м. на стадии строительства, недалеко от приморск…
Коттедж 3 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 64,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Коттедж 3 спальнив Пахия-Амос, Греция
Коттедж 3 спальни
Пахия-Амос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 119 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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