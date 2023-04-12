ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Крит
Коттеджи
Купить коттедж с видом на горы в Крит, Греция
Муниципалитет Иерапетры
7
Municipality of Ierapetra
6
koinoteta seteias
5
Municipality of Kato Chorion
5
Municipality of Pachia Ammos
5
koinoteta neapoleos
4
koinoteta schinokapsalon
3
Municipality of Agios Ioannis
3
District of Minoa Pediados
1
District of Viannos
1
koinoteta broucha
1
koinoteta choumeriakou
1
koinoteta kastellianon
1
koinoteta limnon
1
koinoteta peukon
1
koinoteta phournes
1
Агиа Галини
1
Георгиополис
1
Сития
1
Суда
1
Показать больше
Показать меньше
Коттедж
Очистить
189 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 65,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 78 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж …
Коттедж 3 спальни
Каливе, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
203 м²
Количество этажей 3
€ 530,000
Загородный трехэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 3 спальни
Каливе, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
198 м²
Количество этажей 3
€ 485,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
Количество этажей 2
€ 365,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 1
€ 310,000
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
Количество этажей 1
€ 420,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
Количество этажей 1
€ 385,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
103 м²
Количество этажей 1
€ 380,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 6 комнат
Chordaki, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 75,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 2 комнаты
Ханья, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Коттедж 4 комнаты
Винодельня Manousakis Winary, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 2,135,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 4 спальни
Муниципалитет Иерапетры, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 175,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
Коттедж 2 спальни
Фурнес, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 1 комната
Piskopiano, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 99,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Коттедж 1 комната
Agia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 45,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 178 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Коттедж 3 комнаты
Kontomari, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 230 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 420 кв.м с участком 5000 кв.м недалеко от Агиос Николаос. Вилла рас…
Коттедж 6 комнат
Марафитис, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 3 спальни
Кало Хорьё, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 3 спальни
Гувес, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 255,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 66 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
Коттедж 4 комнаты
домик 17 т, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 375 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
Коттедж 1 комната
Айтанья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 411,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет уг…
Коттедж 1 комната
Айтанья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на гор…
Коттедж 2 комнаты
Sampas, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 3 спальни
Choudhetsi, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 150,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 228 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж…
Коттедж 3 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Коттедж 3 комнаты
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 267,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 98,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
7
Параметры недвижимости в Крит, Греция
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты