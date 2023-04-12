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Купить коттедж с видом на горы в Крит, Греция

Муниципалитет Иерапетры
7
Municipality of Ierapetra
6
koinoteta seteias
5
Municipality of Kato Chorion
5
Municipality of Pachia Ammos
5
koinoteta neapoleos
4
koinoteta schinokapsalon
3
Municipality of Agios Ioannis
3
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189 объектов найдено
Коттедж 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 65,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 78 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж …
Коттедж 3 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 3 спальни
Каливе, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат 203 м² Количество этажей 3
€ 530,000
Загородный трехэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 3 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 3 спальни
Каливе, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат 198 м² Количество этажей 3
€ 485,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² Количество этажей 2
€ 365,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² Количество этажей 1
€ 310,000
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
Коттедж 2 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² Количество этажей 1
€ 420,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 2 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м² Количество этажей 1
€ 385,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 2 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² Количество этажей 1
€ 380,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 6 комнатв Chordaki, Греция
Коттедж 6 комнат
Chordaki, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 75,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 2 комнатыв Ханья, Греция
Коттедж 2 комнаты
Ханья, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Коттедж 4 комнатыв Винодельня Manousakis Winary, Греция
Коттедж 4 комнаты
Винодельня Manousakis Winary, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 9 комнатв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 2
€ 2,135,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 4 спальнив Муниципалитет Иерапетры, Греция
Коттедж 4 спальни
Муниципалитет Иерапетры, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
Коттедж 2 спальнив Фурнес, Греция
Коттедж 2 спальни
Фурнес, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 1 комнатав Piskopiano, Греция
Коттедж 1 комната
Piskopiano, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 99,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Коттедж 1 комнатав Agia, Греция
Коттедж 1 комната
Agia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 178 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Коттедж 3 комнатыв Kontomari, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kontomari, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 230 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 420 кв.м с участком 5000 кв.м недалеко от Агиос Николаос. Вилла рас…
Коттедж 6 комнатв Марафитис, Греция
Коттедж 6 комнат
Марафитис, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 3 спальнив Кало Хорьё, Греция
Коттедж 3 спальни
Кало Хорьё, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 3 спальнив Гувес, Греция
Коттедж 3 спальни
Гувес, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 255,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 1 спальняв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 66 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
Коттедж 4 комнатыв домик 17 т, Греция
Коттедж 4 комнаты
домик 17 т, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 375 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
Коттедж 1 комнатав Айтанья, Греция
Коттедж 1 комната
Айтанья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 411,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет уг…
Коттедж 1 комнатав Айтанья, Греция
Коттедж 1 комната
Айтанья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на гор…
Коттедж 2 комнатыв Sampas, Греция
Коттедж 2 комнаты
Sampas, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 3 спальнив Choudhetsi, Греция
Коттедж 3 спальни
Choudhetsi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 150,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 228 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж…
Коттедж 3 комнатыв Лимин-Херсонису, Греция
Коттедж 3 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Коттедж 3 комнатыв District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 комнаты
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 267,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 98,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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