Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. Квартиры

Купить квартиру с бассейном в Крит, Греция

Лимин-Херсонису
8
District of Sitia
5
Municipality of Kritsa
5
Municipality of Ierapetra
4
Гази
4
koinoteta peukon
3
Platanias Municipality
2
Арханес
2
Показать больше
Квартира В архив
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Kato Gouves, Греция
Квартира 2 спальни
Kato Gouves, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 3 спальнив Ахлада, Греция
Квартира 3 спальни
Ахлада, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 855,000
Представьте себе свой дом в идиллическом роскошном комплексе Seaview, расположенном в 15 км …
Квартира 2 спальнив Херсониссос, Греция
Квартира 2 спальни
Херсониссос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 240,350
Предлагается на продажу квартира площадью 104 кв.м. на первом этаже в Херсониссосе, Крит. На…
Квартира 3 комнатыв Херсониссос, Греция
Квартира 3 комнаты
Херсониссос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 278,300
Предлагается на продажу каменная квартира площадью 67 кв.м на Крите. Квартира расположена в …

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти