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Купить квартиру с видом на море в Крит, Греция

District of Sitia
5
Municipality of Kritsa
5
Municipality of Ierapetra
4
Гази
4
koinoteta peukon
3
Арханес
2
Суда
2
Kissamos Municipality
1
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66 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 3 спальни
Ретимнон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 360,000
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на шестом этаже и…
Квартира 3 спальнив периферия Крит, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 90 м² 4/1 Этаж
€ 515,000
Продается ветхое жилье, квартира площадью 90 кв.м на острове Крит на стадии строительства. К…
Квартира 3 спальнив периферия Крит, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 98 м² 3/1 Этаж
€ 420,000
Продается ветхое жилье, квартира площадью 98 кв.м на острове Крит на стадии строительства. К…
Квартира 2 спальнив периферия Крит, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Крит, Греция
3 Количество комнат 120 м² 1/1 Этаж
€ 410,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
Квартира 1 комнатав периферия Крит, Греция
Квартира 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 468 м² Количество этажей 1
€ 375,000
Продается квартира площадью 468 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Георгиополис, Греция
Квартира 2 спальни
Георгиополис, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
Квартира 3 спальнив Суда, Греция
Квартира 3 спальни
Суда, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается квартира площадью 153 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 2 комнатыв Суда, Греция
Квартира 2 комнаты
Суда, Греция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 67 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 1 комнатав Kalathas, Греция
Квартира 1 комната
Kalathas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 245,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
1 ванных комнат
€ 180,000
Панормо - это приморский поселок, который ежегодно привлекает туристов со всего мира. Он так…
Квартира 2 спальнив Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
80 м²
€ 380,000
Двухспальные апартаменты в городе Ханья. С балкона открывается прекрасный вид на море и горо…
Квартира 1 комнатав Kampani, Греция
Квартира 1 комната
Kampani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается квартира площадью 468 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 2 комнатыв Astiraki, Греция
Квартира 2 комнаты
Astiraki, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается квартира площадью 125 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 2 комнатыв Маратос, Греция
Квартира 2 комнаты
Маратос, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается квартира площадью 125 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 2 комнатыв Maleme, Греция
Квартира 2 комнаты
Maleme, Греция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 230,000
Продается квартира площадью 52 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 1 комнатав Панормос, Греция
Квартира 1 комната
Панормос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Предлагается на продажу потрясающий дуплекс всего в 30 метрах от песчаных пляжей Панормоса, …
Квартира 3 комнатыв Панормос, Греция
Квартира 3 комнаты
Панормос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается квартира площадью 113 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 4 комнатыв Лимин-Херсонису, Греция
Квартира 4 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
4 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 425,000
Продается квартира площадью 240 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 2 комнатыв Каврохори, Греция
Квартира 2 комнаты
Каврохори, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 86 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 1 комнатав Kato Gouves, Греция
Квартира 1 комната
Kato Gouves, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается квартира площадью 262 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 1 комнатав Kato Gouves, Греция
Квартира 1 комната
Kato Gouves, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 175,000
Продается квартира площадью 133 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 2 комнатыв Voros, Греция
Квартира 2 комнаты
Voros, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 4 комнатыв Epano Vathia, Греция
Квартира 4 комнаты
Epano Vathia, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается квартира площадью 210 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается ветхое жилье, квартира площадью 115 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на …
Квартира 1 спальняв Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Ierapetra, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 64,000
Продается квартира площадью 32 кв.м. в городе Иерапетра, всего в 110 метрах от городского пл…
Квартира 2 спальнив Municipality of Agios Ioannis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Agios Ioannis, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 320,000
Продается квартира площадью 101 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
Квартира 2 спальнив Аналипси, Греция
Квартира 2 спальни
Аналипси, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 110 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Квартира 3 спальнив Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Ierapetra, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 267,000
Продается квартира площадью 107 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 1 комнатав District of Heraklion, Греция
Квартира 1 комната
District of Heraklion, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 615,000
редлагаетсяна продажу шикарная квартира на 5 этаже в городе Ираклион. Квартира 134 кв.м. и в…

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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