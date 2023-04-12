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Купить квартиру с видом на горы в Крит, Греция

Айос-Николаос
14
Лимин-Херсонису
8
District of Sitia
5
Municipality of Kritsa
5
Municipality of Ierapetra
4
Гази
4
koinoteta peukon
3
Platanias Municipality
2
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61 объект найдено
Квартира 3 спальнив периферия Крит, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 98 м² 3/1 Этаж
€ 420,000
Продается ветхое жилье, квартира площадью 98 кв.м на острове Крит на стадии строительства. К…
Квартира 2 спальнив периферия Крит, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Крит, Греция
3 Количество комнат 120 м² 1/1 Этаж
€ 410,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
Квартира 2 спальнив Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 4/5 Этаж
€ 380,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальнив Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 4/5 Этаж
€ 390,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальнив Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 3/5 Этаж
€ 370,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальнив Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 3/5 Этаж
€ 380,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальнив Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 2/5 Этаж
€ 360,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальнив Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 2/4 Этаж
€ 370,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
1 ванных комнат 85 м²
€ 140,000
Недавно отремонтированная квартира на первом этаже, доступная для продажи в красивой и живоп…
Квартира 2 спальнив Георгиополис, Греция
Квартира 2 спальни
Георгиополис, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
Квартира 3 спальнив Суда, Греция
Квартира 3 спальни
Суда, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается квартира площадью 153 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 2 комнатыв Суда, Греция
Квартира 2 комнаты
Суда, Греция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 67 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 1 комнатав Kalathas, Греция
Квартира 1 комната
Kalathas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 245,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 2 комнатыв Astiraki, Греция
Квартира 2 комнаты
Astiraki, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается квартира площадью 125 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 2 комнатыв Маратос, Греция
Квартира 2 комнаты
Маратос, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается квартира площадью 125 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 1 комнатав Mirtia, Греция
Квартира 1 комната
Mirtia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается квартира площадью 78 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 1 комнатав Гази, Греция
Квартира 1 комната
Гази, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 2 комнатыв Karteros, Греция
Квартира 2 комнаты
Karteros, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 1 комнатав Kato Gouves, Греция
Квартира 1 комната
Kato Gouves, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 155,000
Продается квартира площадью 110 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 4 комнатыв Лимин-Херсонису, Греция
Квартира 4 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
4 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 425,000
Продается квартира площадью 240 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 2 комнатыв Каврохори, Греция
Квартира 2 комнаты
Каврохори, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 86 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 1 комнатав Kato Gouves, Греция
Квартира 1 комната
Kato Gouves, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается квартира площадью 262 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 1 комнатав Kato Gouves, Греция
Квартира 1 комната
Kato Gouves, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 175,000
Продается квартира площадью 133 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 1 спальняв Ханья, Греция
Квартира 1 спальня
Ханья, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 186,000
Продается отличная квартира площадью 107 кв.м. в городе Ханья, Крит. Квартира с 2 спальнями …
Квартира 2 спальнив Municipality of Agios Ioannis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Agios Ioannis, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 1 комнатав District of Heraklion, Греция
Квартира 1 комната
District of Heraklion, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 419,000
Предлагаетсяна продажу шикарная квартира на 5 этаже в городе Ираклион. Квартира 91 кв.м. и в…
Квартира 4 спальнив Kounavi, Греция
Квартира 4 спальни
Kounavi, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 172,000
Предлагаются на продажу, две независимые квартиры в префектуре Ираклион.Общая площадь обоих …
Квартира 1 комнатав Кастелион, Греция
Квартира 1 комната
Кастелион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 100,000
Предлагаются на продажу две независимые квартиры в Кастелли Педиадос.Они расположены в очень…
Квартира 1 комнатав Kato Gouves, Греция
Квартира 1 комната
Kato Gouves, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Предлагается на продажу квартира площадью 50 кв.м с возможностью дополнительной застройки 15…
Квартира 1 комнатав Analipsi, Греция
Квартира 1 комната
Analipsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Предлагается на продажу мезонет площадью 87 кв.м в жилом комплексе с общим бассейном в небол…

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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