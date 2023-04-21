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Виллы с бассейном в Рафина, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Рафина, Греция
Вилла 3 спальни
Рафина, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
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