Вилла 4 спальни Рафина, Греция 6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

Цена по запросу

Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…