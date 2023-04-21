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Виллы с видом на горы в Рафина, Греция

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5 объектов найдено
Вилла 6 спален в Рафина, Греция
Вилла 6 спален
Рафина, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Вилла 3 спальни в Рафина, Греция
Вилла 3 спальни
Рафина, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 5 спален в Рафина, Греция
Вилла 5 спален
Рафина, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 395 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 8 спален в Рафина, Греция
Вилла 8 спален
Рафина, Греция
12 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 890,000
Продается 4-этажная вилла площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 3 спальни в Рафина, Греция
Вилла 3 спальни
Рафина, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
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