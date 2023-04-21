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Таунхаусы с видом на море в Рафина, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Рафина, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Рафина, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 435,000
Продается таунхаус площадью 117 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 3 спальни в Рафина, Греция
Таунхаус 3 спальни
Рафина, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 7 спален в Рафина, Греция
Таунхаус 7 спален
Рафина, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 347,000
Продается таунхаус площадью 567 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 3 спальни в Рафина, Греция
Таунхаус 3 спальни
Рафина, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 342,000
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
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