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Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Athens
Рафина
Жильё с видом на горы в Рафина, Греция
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20 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 425,000
Продается квартира площадью 93 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
Вилла 6 спален
Рафина, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Таунхаус 3 спальни
Рафина, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 7 спален
Рафина, Греция
11 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 347,000
Продается таунхаус площадью 567 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 3 спальни
Рафина, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 342,000
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Коттедж 1 спальня
Рафина, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 67,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 40 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Вилла 3 спальни
Рафина, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Коттедж 3 спальни
Рафина, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 174,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 137 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 1 спальня
Рафина, Греция
2 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Вилла 5 спален
Рафина, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 395 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Коттедж 5 спален
Рафина, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 295,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 3 спальни
Рафина, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной. …
Вилла 8 спален
Рафина, Греция
12 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 890,000
Продается 4-этажная вилла площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 235,000
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Коттедж 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Вилла 3 спальни
Рафина, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 470,000
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
Квартира 3 спальни
Рафина, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается квартира площадью 124 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Коттедж 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы, на …
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