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Коттеджи с видом на море в Рафина, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 1 спальня в Рафина, Греция
Коттедж 1 спальня
Рафина, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 2 спальни в Рафина, Греция
Коттедж 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Коттедж 9 спален в Рафина, Греция
Коттедж 9 спален
Рафина, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 990,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
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