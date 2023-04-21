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Коттеджи в Рафина, Греция

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9 объектов найдено
Коттедж 1 спальня в Рафина, Греция
Коттедж 1 спальня
Рафина, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 67,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 40 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 3 спальни в Рафина, Греция
Коттедж 3 спальни
Рафина, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 174,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 137 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 1 спальня в Рафина, Греция
Коттедж 1 спальня
Рафина, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 5 спален в Рафина, Греция
Коттедж 5 спален
Рафина, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 372 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 5 спален в Рафина, Греция
Коттедж 5 спален
Рафина, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 3 спальни в Рафина, Греция
Коттедж 3 спальни
Рафина, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной. …
Коттедж 2 спальни в Рафина, Греция
Коттедж 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Коттедж 9 спален в Рафина, Греция
Коттедж 9 спален
Рафина, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 990,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 1 комната в Рафина, Греция
Коттедж 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы, на …
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