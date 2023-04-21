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Квартиры с видом на море в Рафина, Греция

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11 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 370,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 3 спальни в Рафина, Греция
Квартира 3 спальни
Рафина, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 104 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 71 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 1 спальня в Рафина, Греция
Квартира 1 спальня
Рафина, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 425,000
Продается квартира площадью 93 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается квартира площадью 74 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 1 спальня в Рафина, Греция
Квартира 1 спальня
Рафина, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 245,000
Продается квартира площадью 87 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
Квартира 1 спальня в Рафина, Греция
Квартира 1 спальня
Рафина, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 120,000
Продается квартира площадью 52 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 370,000
Продается квартира площадью 84 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
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