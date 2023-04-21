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Жильё в Рафина, Греция

38 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Рафина, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Рафина, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 435,000
Продается таунхаус площадью 117 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Вилла 4 спальни в Рафина, Греция
Вилла 4 спальни
Рафина, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Квартира 3 спальни в Рафина, Греция
Квартира 3 спальни
Рафина, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 265,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 370,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 71 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 3 спальни в Рафина, Греция
Квартира 3 спальни
Рафина, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 104 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Квартира 1 спальня в Рафина, Греция
Квартира 1 спальня
Рафина, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 425,000
Продается квартира площадью 93 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
Вилла 6 спален в Рафина, Греция
Вилла 6 спален
Рафина, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Таунхаус 3 спальни в Рафина, Греция
Таунхаус 3 спальни
Рафина, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальни в Рафина, Греция
Таунхаус 4 спальни
Рафина, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается квартира площадью 74 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Таунхаус 7 спален в Рафина, Греция
Таунхаус 7 спален
Рафина, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 347,000
Продается таунхаус площадью 567 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 3 спальни в Рафина, Греция
Таунхаус 3 спальни
Рафина, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 342,000
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальни в Рафина, Греция
Таунхаус 4 спальни
Рафина, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 263,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Коттедж 1 спальня в Рафина, Греция
Коттедж 1 спальня
Рафина, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 67,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 40 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Вилла 3 спальни в Рафина, Греция
Вилла 3 спальни
Рафина, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Коттедж 3 спальни в Рафина, Греция
Коттедж 3 спальни
Рафина, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 174,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 137 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 1 спальня в Рафина, Греция
Коттедж 1 спальня
Рафина, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 5 спален в Рафина, Греция
Коттедж 5 спален
Рафина, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 372 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 1 спальня в Рафина, Греция
Квартира 1 спальня
Рафина, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Вилла 5 спален в Рафина, Греция
Вилла 5 спален
Рафина, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 395 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Коттедж 5 спален в Рафина, Греция
Коттедж 5 спален
Рафина, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 3 спальни в Рафина, Греция
Коттедж 3 спальни
Рафина, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной. …
Вилла 8 спален в Рафина, Греция
Вилла 8 спален
Рафина, Греция
12 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 890,000
Продается 4-этажная вилла площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 245,000
Продается квартира площадью 87 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 235,000
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Коттедж 2 спальни в Рафина, Греция
Коттедж 2 спальни
Рафина, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
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