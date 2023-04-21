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Виллы с бассейном в Pylaia Municipal Unit, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 13 комнат в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 13 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 4
€ 4,000,000
Предлагаем Вашему вниманию виллу площадью 1100 кв.м на участке 2800 кв.м. в элитном районе г…

Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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