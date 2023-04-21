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Виллы с видом на горы в Pylaia Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 6 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 6 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 1000 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спаль…

Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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