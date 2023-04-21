Вилла 6 спален Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция 6 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 1

€ 4,000,000

Продается 4-этажная вилла площадью 1000 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спаль…