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Таунхаусы с бассейном в Pylaia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 193 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…

Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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