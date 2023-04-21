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Таунхаусы с видом на горы в Pylaia Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 193 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 540,000
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…

Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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