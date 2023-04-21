ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Pylaia - Chortiatis
Студии
Квартиры-студии с видом на море в Pylaia Municipal Unit, Греция
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
€ 898,672
Продаются два одинаковых коттеджа в элитном районе города Салоники. Коттеджи находятся на ст…
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
2/1 Этаж
€ 139,341
Продается квартира площадью 54 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Вилла 3 спальни
Chalikounas, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,094,819
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
6 Количество комнат
212 м²
Количество этажей 3
€ 399,410
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Дом 3 спальни
Греция, Греция
4 Количество комнат
350 м²
€ 1,348,008
Вилла находится в Восточной стороне прекрасного острова Эвия в уютном городке Скорпоньери. Э…
Квартира 2 спальни
Полийирос, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 154,270
Продается квартира площадью 93 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Таунхаус 5 спален
Афины, Греция
6 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 666,844
Продается таунхаус площадью 326 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат
600 м²
€ 2,196,755
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Таунхаус 2 спальни
Sokraki, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 89,576
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Вилла 5 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,194,348
Продается 3-этажная вилла площадью 485 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 4 спальни
Siviri, Греция
1 ванных комнат
211 м²
€ 750,000
Property Code: HPS2697 - Villa FOR SALE in Kassandra Sani for €750.000 . This 211 sq. m. Vi…
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 169,199
Продается квартира площадью 64 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты