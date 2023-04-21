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Квартиры-студии в Pylaia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Студия 1 спальня
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 ванных комнат 53 м²
€ 106,000
Код недвижимости: HPS3772 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Pylea Center для € 106.000 . Это 53 кв. Студ…

Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

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