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  5. Municipality of Pylaia - Chortiatis

Жильё с видом на море в Pylaia Municipal Unit, Греция

10 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Коттедж 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Вилла 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 270,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Вилла 6 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 6 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 1000 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спаль…
Коттедж 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Вилла 13 комнат в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 13 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 4
€ 4,000,000
Предлагаем Вашему вниманию виллу площадью 1100 кв.м на участке 2800 кв.м. в элитном районе г…
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…

Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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