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  5. Municipality of Pylaia - Chortiatis

Жильё с видом на горы в Pylaia Municipal Unit, Греция

13 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 107 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Вилла 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной, од…
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 193 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Квартира 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 250 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Коттедж 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Таунхаус 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
Вилла 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 270,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Таунхаус 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 540,000
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 240,000
Продается квартира площадью 107 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 315,000
Продается квартира площадью 250 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Вилла 6 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 6 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 1000 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спаль…

Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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