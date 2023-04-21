ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Pylaia - Chortiatis
Дома
Дома в Pylaia Municipal Unit, Греция
Дом
Очистить
25 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат
158 м²
2 Этаж
€ 474,000
Konstantinopolitika ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 21 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 158…
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат
140 м²
4 Этаж
€ 530,000
Konstantinopolitika ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 140 …
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат
189 м²
2 Этаж
€ 520,000
Konstantinopolitika ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 189 …
Вилла 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной, од…
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат
141 м²
2 Этаж
€ 450,000
Konstantinopolitika ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 141 …
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат
193 м²
-1 Этаж
€ 480,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 3 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 193 m2, 3 Уро…
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Коттедж 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 193 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 6 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Коттедж 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 530,000
Продается четырехэтажный коттедж в одном из престижных районов г. Салоники. Цокольный этаж и…
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 490,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Коттедж 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 620,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 540,000
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Вилла 6 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 1000 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спаль…
Коттедж 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 296 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Вилла 13 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
13 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 4,000,000
Предлагаем Вашему вниманию виллу площадью 1100 кв.м на участке 2800 кв.м. в элитном районе г…
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Дом 7 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат
460 м²
€ 550,000
For sale a 4-storey unfinished house of 460 m² in Panorama
Дом 5 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат
400 м²
€ 900,000
For sale a 3-storey detached house of 400 m² in Panorama
Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты