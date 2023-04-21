Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Pylaia - Chortiatis
  6. Дома

Дома в Pylaia Municipal Unit, Греция

25 объектов найдено
Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат 158 м² 2 Этаж
€ 474,000
Konstantinopolitika ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 21 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 158…
Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат 140 м² 4 Этаж
€ 530,000
Konstantinopolitika ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 140 …
Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат 189 м² 2 Этаж
€ 520,000
Konstantinopolitika ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 189 …
Вилла 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной, од…
Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат 141 м² 2 Этаж
€ 450,000
Konstantinopolitika ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 141 …
Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат 193 м² -1 Этаж
€ 480,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 3 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 193 m2, 3 Уро…
Вилла 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Коттедж 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 193 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 6 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 6 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Коттедж 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается четырехэтажный коттедж в одном из престижных районов г. Салоники. Цокольный этаж и…
Таунхаус 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Коттедж 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
Таунхаус 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
Вилла 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Таунхаус 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 540,000
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Вилла 6 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 6 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 1000 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спаль…
Коттедж 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 296 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Вилла 13 комнат в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 13 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 4
€ 4,000,000
Предлагаем Вашему вниманию виллу площадью 1100 кв.м на участке 2800 кв.м. в элитном районе г…
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Дом 7 комнат в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 7 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 460 м²
€ 550,000
For sale a 4-storey unfinished house of 460 m² in Panorama
Дом 5 комнат в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 5 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат 400 м²
€ 900,000
For sale a 3-storey detached house of 400 m² in Panorama

Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти