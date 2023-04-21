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Коттеджи с видом на горы в Pylaia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…

Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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