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Коттеджи в Pylaia Municipal Unit, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках
Коттедж 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается четырехэтажный коттедж в одном из престижных районов г. Салоники. Цокольный этаж и…
Коттедж 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
Коттедж 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 296 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…

Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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