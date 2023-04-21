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Квартиры с бассейном в Pylaia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 230,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …

Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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