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Квартиры с видом на море в Pylaia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 270,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …

Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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