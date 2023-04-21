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Квартиры с видом на горы в Pylaia Municipal Unit, Греция

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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 107 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 250 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 270,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 240,000
Продается квартира площадью 107 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 315,000
Продается квартира площадью 250 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…

Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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