ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Центральная Греция
demos chalkideon
Псахна
Жильё с видом на море в Псахна, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
120 м²
€ 160,000
Код недвижимости: 1561 - ПРОДАЕТСЯ отремонтированный 2 спальни, Квартира с боком общей площа…
Квартира 1 комната
Episkopi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 147,565
Продается квартира площадью 0 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит …
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 73,782
Продается квартира площадью 93 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Дом 4 комнаты
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
300 м²
€ 650,000
Продается трехэтажная вилла в живописном предгорном городке Пиерии с великолепными панорамам…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат
140 м²
8 Этаж
€ 480,000
Ipoloipo kentrou Thessalonikis ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Пл…
Коттедж 3 спальни
Лутракион, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 270,535
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
5 Количество комнат
300 м²
€ 890,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
Дом 1 комната
Municipality of Athens, Греция
1 Количество комнат
640 м²
€ 12,500,000
Продается уникальная вилла в престижном районе северной части Афин. Построенное из высококач…
Таунхаус 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 472,207
Продается таунхаус площадью 286 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Дом 6 спален
периферия Крит, Греция
9 Количество комнат
410 м²
€ 1,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 410 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Дом 3 спальни
Лименария, Греция
1 ванных комнат
€ 160,000
Очень красивая мезонетка в центре Лименарии в Тасосе. Он имеет общую площадь 140 кв.м. На пе…
Квартира 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
3 Количество комнат
125 м²
5/1 Этаж
€ 2,105,000
Продается квартира площадью 125 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты