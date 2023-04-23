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Квартиры с видом на горы в Псахна, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Псахна, Греция
Квартира 2 спальни
Псахна, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 101 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже …
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