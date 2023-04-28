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Жильё с видом на горы в Proti, Греция

1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Iliokomi, Греция
Коттедж 4 спальни
Iliokomi, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Серресе. Цокольный этаж состои…
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