Купить дуплекс в Превеза, Греция

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1 объект найдено
Дуплекс 10 спаленв Preveza Municipality, Греция
Дуплекс 10 спален
Preveza Municipality, Греция
4 ванных комнат 630 м² Количество этажей 2
€ 195,000
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Параметры недвижимости в Превеза, Греция

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